Ракету «Протон-М» доставили на Байконур для запуска спутника «Ямал-601»

Москва, , 13:28 — REGNUM На космодром Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», которая предназначена для выведения на орбиту телекоммуникационного спутника «Ямал-601», сообщили 24 апреля в Центре Хруничева.

«Сегодня, 24 апреля, (ракета-носитель) доставлена из ракетно-космического завода Центра Хруничева в Москве на космодром Байконур», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Ямал-601», принадлежащий ОАО «Газпром космические системы», был создан на заводе французской компании Thales Alenia Space. Сейчас космический аппарат подготавливают к отправке на космодром Байконур. Запуск намечен на 29 мая 2019 года.

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