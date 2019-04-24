Среда, 24 Апреля 2019 года
16:01:36 МСК

Ракету «Протон-М» доставили на Байконур для запуска спутника «Ямал-601»

Техника

Запуск спутника намечен на 29 мая

Москва, 24 апреля 2019, 13:28 — REGNUM  На космодром Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», которая предназначена для выведения на орбиту телекоммуникационного спутника «Ямал-601», сообщили 24 апреля в Центре Хруничева.

«Сегодня, 24 апреля, (ракета-носитель) доставлена из ракетно-космического завода Центра Хруничева в Москве на космодром Байконур», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Ямал-601», принадлежащий ОАО «Газпром космические системы», был создан на заводе французской компании Thales Alenia Space. Сейчас космический аппарат подготавливают к отправке на космодром Байконур. Запуск намечен на 29 мая 2019 года.

Читайте также: Спутник связи «Ямал-601» приняли на заводе производителя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить