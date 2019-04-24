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Индонезия планирует запустить сеть 5G в 2019 году — СМИ

Техника

Сеть 5G будет ориентирована на промышленные объекты

Джакарта, 24 апреля 2019, 13:32 — REGNUM  Индонезия планирует запустить сеть пятого поколения или 5G в стране в 2019 году, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что применение новой технологии в стране будет в первую очередь ориентировано на промышленные объекты, а затем уже на потребителей.

В министерстве отметили, что коммерциализация 5G зависит от готовности каждого конкретного оператора связи, которые ранее проводили испытания, среди них Telkomsel, XL, Indosat и Tri.

Министерство связи и информации Индонезии планирует использовать частоту 3,5 ГГц, которая подходит для развертывания 5G.

Напомним, первые коммерческие сети 5G, вероятно, появятся в США и Южной Кореи. В настоящее время технология 5G проходит испытания и в ряде других юго-восточных стран, таких как Вьетнам и Филиппины.

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