В США подан иск к Apple на $1 млрд из-за технологии распознавания лиц

Нью-Йорк, США, , 13:17 — REGNUM 18-летний житель города Нью-Йорк судится с Apple на $1 млрд: он утверждает, власти использовали программное обеспечение распознавания лиц компании, что привело к его неправомерному аресту. Об этом сообщает 23 апреля The Washington Examiner.

Усман Бах подал иск на этой неделе в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Он утверждает, что был арестован прошлой осенью в своем доме после того, как власти связали его с ограблениями в четырех штатах. В жалобе говорится, что Бах вынужден был отвечать на ряд ложных утверждений, которые привели для него к серьезному стрессу.

Бах утверждает, что алгоритм искусственного интеллекта Apple был запрограммирован так, что соединил его сохраненные записи распознавания лица с личностью вора. Согласно материалам обвинения, одна из краж, о которой идет речь, произошла в Бостоне в июне прошлого года, в тот же день, когда Бах, по его словам, находился на выпускном вечере на Манхэттене.

Защита отмечает, что преступник использовал временные водительские права Баха, которые не включают фотографию и не предназначены для использования в качестве удостоверения личности, когда он ограбил четыре магазина Apple и украл товары на сумму более $1200. В иске Бах указывает, что лицо на фотографии, приложенной полицией к ордеру на арест, не было похоже на его. Apple дала скудные комментарии по этому делу, заявив, что не использует технологию распознавания лиц в своих магазинах.