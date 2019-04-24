Компания Renault представила в России новую линейку седельных тягачей

Москва, , 13:09 — REGNUM Французская компания Renault представила в России новую серию седельных тягачей T-High Турмалин. Об этом сообщает пресс-служба российского отделения Renault Trucks.

«Свое название и цвет кабины T-High Турмалин получил в честь крайне редкого камня, месторождения которого на нашей планете почти полностью выработаны. Совсем скоро он останется в виде исключительной драгоценности только у истинных коллекционеров», — говорится в сообщении.

Тягач приводит в движение 13-литровый мотор мощностью 480 л. с., работающий с 12-скоростным «автоматом» Optidriver. Топливный бак новинки рассчитан на 1470 л.

Авто снабжено системами помощи при трогании на подъеме, курсовой устойчивости и предотвращения опрокидывания. Кроме того, тягач имеет систему помощи при экстренном торможении.

Производители тягача позаботились и о комфорте водителя: сиденья автомобиля установлены на пневмоподвеску, в кабине имеется климат-контроль, а для продуктов в тягаче предусмотрен 40-литровый холодильник.

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