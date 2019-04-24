В РФ успешно испытали первую в мире плавучую АЭС

Москва, , 12:47 — REGNUM Ядерная установка первого в мире плавучего атомного энергоблока успешно прошла испытания. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», возводимый Росатомом, готов к началу эксплуатации. ПЭБ может получить лицензию в июле 2019 года.

Отмечается, что обе реакторные установки энергоблока успешно вышли на полную мощность. Подтвердилась устойчивая работа основного и вспомогательного оборудования и автоматических систем управления.

«Успешное завершение испытаний — огромное достижение большого коллектива специалистов Росатома», — заявил генеральный директор Росэнергоатома Андрей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» строят на площадке «Атомфлота» при участии специалистов предприятия «Балтийский завод». В декабре 2018 года первая из двух реакторных установок была выведена на энергетический уровень мощности 10%.

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