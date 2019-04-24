Nissan отзывает в России около 800 автомобилей

Москва, , 12:12 — REGNUM Официальный представитель компании Nissan Motor в России заявил об отзыве 771 кроссовера Nissan Terrano. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Nissan Terrano, произведенные c июля 2017 года по январь 2018 года. Причина отзыва — неправильная установка диафрагмы камеры вакуумного тормозного усилителя.

«Это может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения. В таких условиях возможно возникновение постороннего шума из тормозного усилителя. Также может потребоваться большее усилие при нажатии педали, и не исключено снижение эффективности торможения», — говорится в сообщении Росстандарта.

Компания проверит отозванные автомобили, а специалисты при необходимости заменят тормозной усилитель. Сообщается, что все работы для владельцев транспортных средств будут осуществляться бесплатно.

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