На Украине разработали систему наведения для вертолётов

Киев, , 12:11 — REGNUM Предприятия украинского оборонного комплекса разработали подвесной модуль ПМ-ЛКТ, который предназначен для поиска и распознавания наземных целей, заявили 23 апреля в пресс-службе компании «Укроборонпром».

Модуль распознаёт наземные цели вроде танка или бронемашины, а также способен наводить на них ракеты.

«Предприятиями госконцерна «Укроборонпром», в кооперации с ОАО «Мотор Сич» и рядом других частных предприятий оборонного комплекса Украины, разработаны гиростабилизирующие платформы, в которые инсталлирован канал управления ракетой «Барьер», для применения её на боевых вертолетах типа «Ми», — сказано в пресс-релизе.

Изюмский приборостроительный завод совместно с другими предприятиями разработал оптико-прицельную станцию ОПСН-И. Она оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным дальномером и каналом управления. Станция может устанавливаться на различные виды техники. В данный момент она проходит испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предприятия «Укроборонпрома» создали ракету, способную пролететь более тысячи километров и доставить 150 кг боевой нагрузки.

Читайте также: Украина создала ракеты дальностью более 1 тыс. километров — Порошенко