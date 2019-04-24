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На Украине разработали систему наведения для вертолётов

Техника

Ещё одна система проходит испытания

Киев, 24 апреля 2019, 12:11 — REGNUM  Предприятия украинского оборонного комплекса разработали подвесной модуль ПМ-ЛКТ, который предназначен для поиска и распознавания наземных целей, заявили 23 апреля в пресс-службе компании «Укроборонпром».

Модуль распознаёт наземные цели вроде танка или бронемашины, а также способен наводить на них ракеты.

«Предприятиями госконцерна «Укроборонпром», в кооперации с ОАО «Мотор Сич» и рядом других частных предприятий оборонного комплекса Украины, разработаны гиростабилизирующие платформы, в которые инсталлирован канал управления ракетой «Барьер», для применения её на боевых вертолетах типа «Ми», — сказано в пресс-релизе.

Изюмский приборостроительный завод совместно с другими предприятиями разработал оптико-прицельную станцию ОПСН-И. Она оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным дальномером и каналом управления. Станция может устанавливаться на различные виды техники. В данный момент она проходит испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предприятия «Укроборонпрома» создали ракету, способную пролететь более тысячи километров и доставить 150 кг боевой нагрузки.

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