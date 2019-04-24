Двойные стандарты: Маск прокомментировал статьи о возгораниях Tesla

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Основатель и генеральный директор американской компании Tesla Илон Маск считает, что «громкие» сообщения о воспламенении автомобилей Tesla не что иное, как «двойные стандарты». Об этом миллиардер написал в Twitter.

Ранее по теме: В США началось расследование по возгоранию автомобиля Tesla

«Более миллиона двигателей внутреннего сгорания (это даже есть в названии!) сгорают каждый год с тысячами жертв, но, когда загорается один автомобиль Tesla и обходится без пострадавших, появляются самые большие заголовки. Почему такие двойные стандарты?» — написал Маск.

Также в сюжете: Илон Маск обвиняет сотрудника Tesla в саботаже

Он отметил, что, как и большинство электромобилей, автомобили Tesla на 500% меньше подвержены возможности загореться, чем машины с двигателем внутреннего сгорания, которые используют для работы большое количество легковоспламеняющееся топливо.

«Почему это никогда не упоминается?» — задаётся вопросом гендиректор компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах летом 2018 года прямо во время движения загорелся автомобиль Tesla Model S, за рулём которого находился режиссёр Майкл Моррис. Для выяснения причин возгорания национальный совет по безопасности на транспорте США направил технического специалиста. При этом представители Tesla назвали случившееся «невероятным и необычным происшествием».

Читайте также: Маск: В 2020 году по миру будет колесить 1 миллион «Тесла» на автопилоте

На днях автомобиль Tesla загорелся на подземной парковке в Шанхае. Видео произошедшего попало в сеть. На кадрах видно, как из-под днища машины сначала идёт густой дым, а потом происходит резкое воспламенение.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции Tesla снова рухнули из-за «твита» Илона Маска