Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB будут выпускать в Мексике

Берлин, , 10:49 — REGNUM Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz начнет производство кроссоверов GLB в Мексике. Об этом сообщает издание Motor1.

Первая неофициальная информация о новинке появилась в мае 2014 года, но лишь в 2019 году стали поступать официальные сведения о GLB. После того, как автокомпания представила прототип кроссовера на автосалоне в Шанхае, а затем анонсировала дату премьеры авто на шоу в Нью-Йорке, появилась очередная порция информации о новом авто.

Так, стало известно, что серийный кроссовер Mercedes-Benz GLB будут производить в Мексике на новом заводе в городе Агуаскальентес. Это совместное предприятие концернов Daimler и Renault-Nissan Alliance. Сообщается, что там же станут производить и Mercedes-Benz A-Class Sedan.

Появилась информация и о семиместном кроссовере Mercedes Concept GLB. Работа над ним шла с сентября 2018 года в усиленном режиме. Часть деталей для Concept GLB заимствовались от серийных моделей бренда, а часть элементов изготавливалась специально для него — это около 1000 деталей.

Продажи Mercedes-Benz GLB стартуют до конца 2019 года.

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