Роскосмос намерен создавать новые спутники с учётом пожеланий «пула друзей»

Москва, , 10:34 — REGNUM При подготовке нового поколения спутников Роскосмос будет учитывать пожелания вероятных клиентов и потребителей. Об этом сообщил советник генерального директора госкорпорации по науке Александр Блошенко.

По его словам, которые приводит ТАСС, речь идёт о мнениях и пожеланиях, высказанных во время заседаний рабочей группы по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем («пул друзей Роскосмоса»).

Первое такое заседание состоялось в рамках XIII Международного навигационного форума, стартовавшего в Москве накануне, 23 апреля. Блошенко отметил, что в будущем подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. При этом состав участников будет открытым.

«Нам важно слушать требования от заказчиков и потребителей тех сервисов и услуг, которые мы предоставляем. Мы должны будем их учесть при разработке нового поколения наших аппаратов», — отметил Блошенко.

Напомним, XIII Международный навигационный форум и международная выставка «НАВИТЕХ-2019» проходят в Москве 23−24 апреля. На форуме ключевые деятели рынка навигационных и смежных технологий представят свои разработки и решения на основе ГЛОНАСС/GPS для сфер розничной торговли, транспортной логистики, страховой телематики, промышленности, строительства, сельского хозяйства и геодезии.