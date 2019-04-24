В Китае начнется производство автомобилей бренда Lincoln

Дирборн, США, , 10:10 — REGNUM Американская компания Lincoln начнет производство автомобилей в Китае. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Компания перенесла свое производство на другой континент, для того чтобы оградить себя от огромных налогов на импорт авто в Китай. В Поднебесной американская марка пользуется большим спросом.

Первой моделью бренда, произведенной в Китае, станет новый кроссовер Lincoln Corsair 2020. Предполагается, что производить Corsair будут на том же заводе, где Ford создает Escape 2020 для китайского рынка, поскольку обе машины имеют общую платформу. Стоит отметить, что предприятие компании Ford в Китае работает совместно с Changan Automobile Group.

Lincoln Corsair для Соединенных Штатов и других стран будут поставляться с завода американского города Луисвилл, штата Кентукки. Продажи первых авто стартуют осенью 2019 года.

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