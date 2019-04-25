Как проектировали советские линкоры в World of Warships

Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Обновление «Советские линкоры» вышло 24 апреля: это масштабное дополнение для игры World of Warships. Дизайнер-инженер Wargaming St. Petersburg Антон Курчаткин рассказал, как проектировались советские линкоры для выпуска обновления многопользовательской игры World of Warships, во время пресс-конференции, посвященной обновлению. С проектировщиком пообщался корреспондент ИА REGNUM.

Антон работал в судоремонте, чинил атомные подлодки. В своей презентации, посвященной проектированию линейных кораблей, он отметил, что основная сложность разработки обновления заключалась в отсутствии чертежей: их приходилось восстанавливать самостоятельно с помощью команды из 4 человек. У всех сотрудников есть высшее образование в корабельном деле.

Материалы они получали от Центрального военно-морского музея и из государственных архивов. Например, у корабля «Советский Союз» были найдены чертежи — их комплект показывали Иосифу Сталину при подтверждении проекта в 1939 году, однако они были настолько повреждены, что их пришлось восстанавливать заново.

При проектировании команда использовала советские учебники по проектированию; также была создана специальная программа, которая помогала на основании сравнения модели корабля с реальными чертежами других моделей выводить правильные рекомендации для геймдизайнеров.

Антон рассказал о рабочим процессе:

«Года три собирали команду. Сначала я вообще один этим занимался. Во-первых, профильное образование сразу. Кандидатура без него просто не рассматривалась. Дальше проходило собеседование — насколько человек владеет предметом. С опытом работы сложнее: тех, кто проектирует корабли, нам просто не отдадут. С подготовленными кадрами проблема.

Вот 82-ый проект, тяжелый крейсер «Сталинград» был воссоздан мной лично по фотографиям двух музейных моделей и по толстой пачке бумаги с описанием корабля. Около двух месяцев я на это потратил. Как еще восстановить теоретический чертеж, чтобы получить обводы конкурса? Вот сидишь, смотришь на модель, как что было сделано, рисуешь, проверяешь, считаешь. В первую итерацию мы ошиблись в 400 тонн, а во вторую — в 100. При водоизмещении корабля в 35 000 тонн — это копейки».

Обновление «Советские линкоры» вышло 24 апреля. это масштабное дополнение для игры World of Warships. Ранее ИА REGNUM рассказало, как представители игры работают с отзывами и чем вдохновлялись геймдизайнеры компании Wargaming St. Petersburg.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бесконечно собираем отзывы»: как в World of Warships работают с отзывами?