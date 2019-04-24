Раскрыты возможности ракет SPEAR для истребителей F-35

Лондон, , 09:35 — REGNUM Ракеты SPEAR класса «воздух-поверхность», создаваемые для британских истребителей F-35B Lightning II, предназначены для уничтожения радиолокационных средств противника. Их возможности раскрыты производителем — европейской компанией MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia), сообщает Jane's 360.

Размещать ракеты предполагается во внутренних отсеках самолета. MBDA создает два типа ракет: SPEAR-EW (electronic warfare) и SPEAR-Glide. Их оснастят турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney TJ-130.

Ракеты смогут преодолеть более 140 км. Их масса составит 100 кг, длина — 1,8 м, диаметр — 180 мм. Система наведения будет работоспособна в любых погодных условиях.

Контракт стоимостью $536 млн между MBDA и британским министерством обороны был заключен в марте 2016 года. Договором предусмотрена интеграция ракет семейства SPEAR («Копье») в арсенал истребителей пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II, которые стоят на вооружении военно-воздушных и военно-морских сил Соединённого Королевства.

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