Ханчжоу, Китай, , 09:34 — REGNUM Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с двигателем от Volvo. Информация о будущем кроссовере размещена на сайте министерства промышленности и информатизации КНР.

Новое авто имеет заводской индекс VF12, но какое будет официальное название новинки, пока не известно.

В основу Geely VF12 легла платформа от минивэна Geely Jiaji, над которой китайские инженеры работали в сотрудничестве со специалистами из Volvo.

Размеры нового SUV: длина — 4835 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1780 мм, колесная база — 2815 мм.

У Geely VF12 будет два варианта силовых агрегатов. Первый — полуторалитровый турбодвигатель от Volvo XC40. Его мощность составит 177 л. с. Он будет работать в паре с семипозиционным «роботом». Второй движок — 1,8-литровая «турбочетверка» с мощностью в 184 л. с. Этот двигатель будет работать с шестипозиционным «автоматом».

Автопроизводители оснастили кроссовер новой мультимедиа с большим сенсорным экраном и стеклянной крышей с люком. В салоне также имеется климат‑ и круиз-контроль.

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