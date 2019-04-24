Советские линкоры и “Победа”: новое обновление World of Warships

Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM 24 апреля компьютерная игра World of Warships получила масштабное обновление, добавляющее доступ к ветке советских линейных кораблей и новый режим игры «Победа». В ходе пресс-конференции издательства Wargaming St. Petersburg, специалисты компании рассказали о создании дополнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках выпуска новой ветки кораблей были смоделированы и отстроены восемь советских линейных кораблей: «Измаил», «Синоп», «Петр Великий», «Владивосток», «Князь Суворов», «Советский Союз», «Кремль» и «Гангут». Из них только «Гангут» был представлен в реальности: остальные корабли пришлось проектировать из черновиков и схем, переданных Центральным военно-морским музеем Санкт-Петербурга и найденных в пяти государственных архивах.

Линкоры позволят игрокам вести более агрессивный стиль игры, поскольку такие корабли оснащены мощным оружием, а их броня тяжелее и прочнее прочих кораблей. Сергей Воробьев, директор разработки игры, уверен, что участие в игре исторически существующих моделей кораблей позитивно складывается на отношении к World of Warships игроков. Он рассказал, что иногда игроки специально просят добавить тот или иной корабль, поскольку на нем плавали их родственники — это возможность прикоснуться к истории.

Вместе с новой линией кораблей добавится и новый соревновательный режим игры: «Победа». Все участники, принимающие участие в «Победе», должны выбрать одну из двух фракций: «Честь» или «Славу». В ходе баталий игроки будут получать особые жетоны довольствия: обменную монету для получения особого советского премиум-крейсера «Лазо» и камуфляжа «Победа», а также купить за жетоны контейнеры, в которых может оказаться один из 4 новых линкоров. Если команда побеждает, на следующий день задачи для нее становятся сложнее, а ценность получаемой награды возрастает.

Кроме того, специалисты Wargaming заключили союз с Azur Lane (азиатской мобильной игрой о кораблях в аниме-стилистике): в World of Warships 2 будут добавлены новые командиры и корабли, созданные благодаря этому сотрудничеству. Также к команде разработчиков присоединится дизайнер Макото Кобаяши: он создаст новый постоянный камуфляж для японского линкора Yamato.

World of Warships — бесплатная массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре исторического экшена. Игроки устраивают схватки на море, играя за капитанов реально существующих военных кораблей. Всего в игре представлено более 250 различных моделей кораблей. Первый анонс игры был представлен в 2011 году, а релиз состоялся в 2015.

16 апреля компания Wargaming St. Petersburg также открыла ранний доступ к World of Warships: Legends — версию проекта под игровые консоли с эксклюзивным контентом.