Около 12,3 млн авто в США имеют неисправные подушки безопасности — СМИ

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM На территории США порядка 12,3 млн машин оснащены дефектными подушками безопасности, заявили в Национальном управлении по безопасности движения на шоссейных дорогах Соединенных Штатов. Об этом 24 апреля сообщает Associated Press.

По информации агентства, неисправная система могла стать причиной смерти по меньшей мере восьми человек. Сообщается, что подушки безопасности концерна ZF-TRW были установлены на автомобилях компаний Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Mitsubishi и Fiat Chrysler, которые были выпущены с 2010 по 2019 год.

Сообщается, что в момент аварии нештатные электрические сигналы могут вывести из строя контрольные датчики устройства. Если это произойдет, то подушка безопасности будет заблокирована.

В концерне заявили, что по итогам расследования авторегулятора примут все необходимые меры для устранения дефекта.

Напомним, что расследование было начато еще в 2017 году после нескольких ДТП с участием машин производства Hyundai, Kia и Fiat Chrysler. Из-за нераскрывшихся подушек безопасности в этих авариях погибли семь человек. В 2018 и 2019 годах были зафиксированы еще две подобные аварии. В этот раз с участием автомобилей Toyota.

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