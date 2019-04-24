Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X

Пало-Альто, США, , 08:36 — REGNUM Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Американский автопроизводитель увеличил расстояние, которое могут проехать электрокары без подзарядки. Теперь Model S и Model X могут одолеть расстояние в 370 миль (примерно 595 км) и 325 миль (около 523 км) в цикле EPA соответственно. Этого Tesla добилась за счет новой трансмиссии. Компания также поработала над подвеской, за счет чего на электрокарах стало ездить еще комфортней.

Кроме того, благодаря обновленной трансмиссии Model X и Model S теперь способны развивать мощность 200 кВт, что позволит еще быстрее их заряжать.

Tesla не только модернизировала Model S и Model X, но и снизила их стоимость, чтобы обеспечить их популярность на рынке. Ориентировочно обновленные модели появятся в продаже ближе к маю 2019 года, хотя они уже доступны для предварительного заказа.

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