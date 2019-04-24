Среда, 24 Апреля 2019 года
10:17:56 МСК

У Береговой охраны США появится ледокол тяжелого класса

Техника

Он будет спроектирован и построен до июня 2024 года

Вашингтон, 24 апреля 2019, 08:24 — REGNUM  Контракт на строительство ледокола тяжелого класса для Береговой охраны заключен американским министерством обороны. В рамках программы Polar Security Cutter (PSC) будут построены три ледокола среднего и тяжелого класса, призванные заменить два устаревших корабля, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Договор на сумму около $746 млн заключен с компанией VT Halter Marine Inc. из штата Миссисипи. Ледоколам PSC предстоит обеспечивать постоянный доступ к обоим полярным регионам и поддерживать экономические, торговые, морские и национальные потребности безопасности США, отмечают военные.

Читайте также: ВМС США собрались потеснить Россию в Арктике

Ожидается, что первый ледокол будет спроектирован и построен до июня 2024 года, остальные корабли — к ноябрю 2027 года. Общая сумма контракта может превысить $1,9 млрд. Средства на первый ледокол выделяют ВМС США, хотя Береговая охрана находится в ведении министерства внутренней безопасности, а не Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США обнародовали новую арктическую стратегию Береговой охраны. В ней говорилось, что Соединённым Штатам предстоит отстаивать свои интересы в регионе в противовес России и Китаю.

Читайте подробнее: Стратегия США в Арктике: не деньгами, так оружием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить