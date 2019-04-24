У Береговой охраны США появится ледокол тяжелого класса

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Контракт на строительство ледокола тяжелого класса для Береговой охраны заключен американским министерством обороны. В рамках программы Polar Security Cutter (PSC) будут построены три ледокола среднего и тяжелого класса, призванные заменить два устаревших корабля, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Договор на сумму около $746 млн заключен с компанией VT Halter Marine Inc. из штата Миссисипи. Ледоколам PSC предстоит обеспечивать постоянный доступ к обоим полярным регионам и поддерживать экономические, торговые, морские и национальные потребности безопасности США, отмечают военные.

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Ожидается, что первый ледокол будет спроектирован и построен до июня 2024 года, остальные корабли — к ноябрю 2027 года. Общая сумма контракта может превысить $1,9 млрд. Средства на первый ледокол выделяют ВМС США, хотя Береговая охрана находится в ведении министерства внутренней безопасности, а не Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США обнародовали новую арктическую стратегию Береговой охраны. В ней говорилось, что Соединённым Штатам предстоит отстаивать свои интересы в регионе в противовес России и Китаю.

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