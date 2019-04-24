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Появилась информация о новом кроссовере Volvo — СМИ

Техника

Lynk & Co 05 станет флагманом бренда

Появилась информация о новом кроссовере Volvo — СМИ
Иллюстрация: Carsweek
Lynk & Co 05

Гётеборг, Швеция, 24 апреля 2019, 08:05 — REGNUM  В сети появились фотографии и технические характеристики нового кроссовера Volvo — Lynk & Co 05. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Информацию портал получил из документов китайского патентного ведомства. Судя по полученным изображениям, за основу нового авто будет взята версия Volvo XC40. Сообщается, что Lynk & Co 05 станет флагманом бренда.

Кроссовер имеет общие черты с Lynk & Co 01. При этом габариты авто отличаются. Новая модель имеет размеры: длина — 4592 мм, ширина — 1879, высота — 1628. Колесная база у автомобиля — 2734 мм.

Ожидается, что в качестве мотора для китайской версии будет предложено два силовых агрегата: 180-сильный движок на 1,5 литра, а также 2,0-литровый двигатель на 188 л. с. Они будут сочетаться с «механикой» на шесть скоростей, «автоматом» на восемь скоростей или семипозиционным «роботом». Вполне возможно, что автомобиль получит гибридную версию и привод 4×4.

Lynk & Co 05 сойдет с конвейера уже в конце 2019 года.

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