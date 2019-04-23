В России создали устройство «НейроЧат» для общения при помощи мысли

Москва, , 22:21 — REGNUM В России создано устройство «НейроЧат», позволяющее людям с ограниченными возможностями набирать текст на компьютере с помощью мысли. Об этом 23 апреля сообщила «Российская газета».

Комплекс состоит из специальной беспроводной гарнитуры, располагающейся на голове человека, аппаратной части и соответствующего ПО. Для того, чтобы набрать текст, пациенту нужно концентрироваться на задуманных буквах. По имеющейся информации, стоимость «НейроЧата» составляет около 120 тыс. рублей, однако предполагается, что люди с серьёзными нарушениями здоровья могут получить от государства компенсации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что российские учёные заявили о прорыве в области создания квантового компьютера. Они отметили, что их результат не уступает достижениям таких компаний, как IBM, Google и Intel.

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