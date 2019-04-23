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Два фрегата, заложенные с участием Путина, оснастят гиперзвуковым оружием

Техника

Головной корабль этого проекта «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вооружен крылатыми ракетами «Калибр»

Санкт-Петербург, 23 апреля 2019, 19:24 — REGNUM  Два новых фрегата проекта 22 350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», заложенные на «Северной верфи» с участием президента РФ Владимира Путина, получат более мощное вооружение.

Об этом было объявлено в ходе церемонии закладки кораблей, продолжающих «адмиральскую» серию.

В частности, фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» будут нести гиперзвуковые ракеты и увеличенный арсенал противолодочного оружия.

Напомним, вертикальные пусковые установки УКСК 3С14, которыми комплектуют строящиеся российские боевые корабли, унифицированы для использования целого ряда боеприпасов от противокорабельных «Ониксов» до крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, в России вышла на стадию испытаний разработка гиперзвуковой морской ракеты «Циркон», поражающей цели со скоростью 9 Махов (в девять раз быстрее скорости звука) и на дальности до тысячи километров.

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