Объявлен срок постановки «Посейдонов» на боевое дежурство

Москва, , 17:58 — REGNUM Глубоководная стратегическая ударная система «Посейдон», включающая в себя сами беспилотные аппараты и подводную лодку-носитель «Белгород», будет включена в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России на рубеже 2020−2021 годов, сообщает 23 апреля РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По утверждению источника, система будет проходить практические испытания в течении двух лет и будет официально принята на вооружение не позднее 2021 года.

Напомним, 23 апреля в Северодвинске спустили на воду атомную субмарину «Белгород», первый носитель ядерных ударных глубоководных беспилотников «Посейдон». О степени важности реализации этого проекта можно судить по тому, что за церемонией наблюдал в режиме телемоста президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глубоководные беспилотники «Посейдон», несущие ядерную боеголовку, способны перемещаться на почти неограниченную дальность на предельных глубинах и со скоростью, исключающей их перехват как существующими, так и перспективными средствами.

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