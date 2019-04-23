Первую подлодку с беспилотниками спустили на воду

Северодвинск, Архангельская область, 23 апреля 2019, 16:12 — REGNUM Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая является первым носителем беспилотных аппаратов «Посейдон», спущена на воду на «Севмаше» (Северодвинск). Достраивать субмарину будут у причала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.
За церемонией спуска на воду в прямом эфире наблюдал президент России Владимир Путин. Отметим, что событие не было анонсировано, аккредитованных на мероприятие журналистов и всех присутствующих попросили воздержаться от фото ‑ и видеосъемки в целях охранения секретности проекта.
Как сообщало ИА REGNUM, беспилотные аппараты «Посейдон» могут развивать огромную скорость. Поразить беспилотник существующими на данный момент средствами практически невозможно, так как на пути к цели он будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине. Беспилотный аппарат может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами. По неподтвержденным данным, «Белгород» будет оснащен шестью «Посейдонами».
lПо данным ТАСС, подлодки запланированы на этот год. В 2020 году должны состоятся заводские ходовые и государственные испытания субмарины, а в конце того же года «Белгород» должен быть передан флоту.
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