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Конгрессмен об F-35: хватит тратиться на «оборонные бессмыслицы»

Техника

У США есть траты важнее, считает законодатель

Конгрессмен об F-35: хватит тратиться на «оборонные бессмыслицы»
F-35

Вашингтон, 23 апреля 2019, 16:10 — REGNUM  Гораздо более важные вещи могли бы финансировать США, заявил конгрессмен Эрл Блюменауэр, комментируя новость о том, что истребитель F-35, самая дорогая в мире программа вооружений, стал еще дороже.

По мнению американского законодателя, вместо «дорогой и неэффективной военной машины» США стоило бы финансировать всеобщее и доступное здравоохранение, борьбу с климатическими изменениями и восстановление рушащейся инфраструктуры.

«Давайте прекратим тратить деньги на оборонные бессмыслицы и начнем тратить на американский народ», — пишет в своем твиттере законодатель.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последнему отчету минобороны США, самая дорогая в мире программа вооружений — истребитель-бомбардировщик F-35 — подорожала еще на миллиарды долларов.

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Вооруженные силы США
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