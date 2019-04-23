Истребитель F-35 будет стоить еще на миллиарды долларов дороже

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35, самая дорогая в мире программа вооружений, стала еще дороже, сообщает 22 апреля Bloomberg.

Согласно последней ежегодной оценке Пентагона по крупным проектам, общая стоимость исследований и закупок увеличилась на $22 млрд с поправкой на инфляцию. Оценочная стоимость эксплуатации и поддержки флота истребителей в течение более чем шести десятилетий выросла почти на $73 млрд до $1,196 трлн.

Увеличение до $428,4 млрд с $406,2 млрд затрат на приобретение не связано с низкой производительностью, задержками или чрезмерными затратами на рабочую силу или материалы, согласно последнему отчету Министерства обороны, отправленному в Конгресс на прошлой неделе. Вместо этого, согласно докладу, увеличение впервые отражает текущую смету расходов на основной набор обновлений, запланированных в будущих модификациях ПО «Block 4».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции вполне могут обратиться к России с просьбой продать Анкаре российские истребители в том случае, если США исключат Турцию из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что его страна может обратиться к любому другому государству в том случае, если США окончательно откажутся поставлять Анкаре новейшие истребители F-35.