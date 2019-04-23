Видео: Nokia 9 PureView разблокировали с помощью жевательной резинки

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Выяснилось, что смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать при помощи упаковки от жевательной резинки. Видео с демонстрацией этого способа было опубликовано 22 апреля на портале Android Authority.

https://twitter.com/decodedpixel/status/1120051077905362944

В ролике показано, как пользователю сначала не удаётся получить доступ к заблокированному смартфону из-за несоответствия отпечатка пальцев. Однако сразу же после этого ему удаётся разблокировать устройство при помощи обычной упаковки для жевательной резинки.

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Напомним, Nokia 9 PureView оборудован пятью камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 845 и дисплеем размером 5,99 дюйма. Последний имеет встроены модуль отпечатков пальцев.

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