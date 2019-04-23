Эксперты: Amazon и Google будут бороться за рынок музыкальных сервисов

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Компании Amazon и Google практически одновременно запустили музыкальные сервисы с поддержкой рекламы для своих «умных колонок». Об этом 22 апреля сообщил портал Business Insider.

Издание отмечает, что Amazon впервые предложило пользователям подобную бесплатную модель музыкального потокового сервиса. Что касается Google, то ранее его «умные колонки» тоже можно было «соединить» только с сервисом YouTube Music Premium, ежемесячная подписка на который в США стоит около $10.

По мнению издания, это означает, что в ближайшем будущем обе компании будут стремиться сохранить свою долю на рынке музыкальных потоковых сервисов и не будут передавать её другим компаниям, вроде Spotify.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что умный помощник Amazon Alexa сможет отвечать на вопросы, касающиеся деятельности властей Великобритании. «Умная колонка» сможет сообщать пользователям интересующую их информацию с сайта Gov.uk.

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