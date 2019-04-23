Москва, , 10:39 — REGNUM

В Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) примут участие более 350 российских и зарубежных компаний, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании оргкомитета МАКС-2019.

«Свое участие в МАКС-2019 подтвердили более 350 компаний, в том числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Отмечается, что также поступили заявки от компаний из 20 стран мира, в том числе Франции, Италии, Германии, Чехии, Швейцарии, Канады и Бельгии.

Напомним, XIV Международный авиационно-космический салон пройдет в 2019 году при партнерском участии Китая с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области. Ранее в Ростехе заявили, что подготовка к авиасалону идёт полным ходом.

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