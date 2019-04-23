Вторник, 23 Апреля 2019 года
10:48:41 МСК

В семи городах Китая начали внедрять мобильную сеть 5G

Техника

Cеть 5G будет запущена в том числе в Пекине

В семи городах Китая начали внедрять мобильную сеть 5G
Вышка сотовой связи в Китае

Пекин, 23 апреля 2019, 08:19 — REGNUM  Корпорации China Unicom запустила испытательную сеть 5G в семи городах Китая, сообщает пресс-служба компании.

По словам генерального директора корпорации Ван Сяочу, испытательная сеть 5G будет запущена в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне рядом с китайской столицей Сюнъань.

Как сообщало ИА REGNUM, связь 5G в Китае в основном появляется только в некоммерческом и корпоративном сегменте вроде университетов, станций метро, железнодорожных вокзалов, больниц, мостов и инфраструктурных объектов.

Читайте также: В китайском метро запустили первую подземную станцию 5G

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телекоммуникации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить