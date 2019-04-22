Компания R-Reforged выпустит ограниченную серию V12 Vantage

Гейдон, Великобритания, , 15:50 — REGNUM Компания R-Reforged выпустит модель Aston Martin Vantage V12 в честь 100-летнего юбилея ателье Zagato. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Tarantas.news.

Сообщается, что юбилейные модели будут построены по лицензии британского автомобильного концерна на том же заводе, где собираются авто для чемпионата Deutsche Tourenwagen Masters.

Напомним, оригинальный Aston Martin Vantage V12 Zagato дебютировал в 2011 году. Эта модель была выпущена в количестве 150 экземпляров. Нынешняя версия Vantage V12 Zagato Heritage TWINS by R-Reforged будет также ограничена — ее выпустят в количестве 38 экземпляров. Данных о технических характеристиках машины пока нет.

Напомним, оригинальный Aston Martin Vantage V12 Zagato был оснащен 5,9-литровым 517-сильным мотором, который работал в паре с 6-скоростной «механикой». До 100 км/ч машина разгонялась за 4,2 секунды и достигала максимальной скорости в 305 км/ч.

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