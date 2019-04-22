Компания Tesla продемонстрировала, как Roadster набирает скорость

Пало-Альто, США, , 15:48 — REGNUM Видео, на котором запечатлено как электрический суперкар Tesla Roadster второго поколения набирает скорость, появилось на официальной страничке компании в Instagram.

Компания Илона Маска похвасталась в своем Instagram скоростью суперкара Tesla Roadster.

«С нуля до 60 миль в час быстрее, чем ты прочитаешь эту надпись», — сказано в надписи под роликом.

Напомним, что до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 2 секунды, а его максимальная скорость более 400 км/ч. По словам главы Tesla Илона Маска, серийный Roadster станет одним из самых быстрых автомобилей в мире.

Напомним также, что впервые прототип Tesla Roadster второго поколения официально был представлен осенью 2017 года.

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