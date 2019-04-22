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Huawei выпустит «первое в мире» оборудование 5G для автомобилей

Техника

Внедрение новой технологии в автомобильный сектор начнется во второй половине 2019 года

Шанхай, Китай, 22 апреля 2019, 15:28 — REGNUM  Китайская компания Huawei Technologies представила на автосалоне в Шанхае модуль 5G для автомобилей. Об этом 22 апреля сообщает Reuters.

Устройство MH5000 основано на модеме 5G Balong 5000 для мобильных устройств, который компания Huawei представила в январе.

«На основе этого модема компания Huawei разработала первый в мире автомобильный модуль 5G с высокой скоростью и высоким качеством», — говорится в сообщении компании.

В сообщении Huawei также сказано, что новый автомобильный модуль 5G будет «способствовать переходу автомобильной промышленности в эпоху 5G». Согласно планам компании, внедрение новой технологии в автомобильный сектор начнется во второй половине 2019 года.

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