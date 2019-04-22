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Эксперты ESET предупредили пользователей Netflix о планах хакеров

Техника

Злоумышленники стали рассылать ложные письма от имени потокового сервиса

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2019, 15:17 — REGNUM  Специалисты компании ESET предупредили пользователей потокового сервиса Netflix о том, что хакеры могут получить доступ к их аккаунтам. Соответствующее письмо компания разослала своим клиентам.

Злоумышленники стали рассылать фальшивые письма от имени Netflix, в которых они просят подтвердить учетную запись. Невнимательные пользователи могут нажать на ссылку в теле письма и попасть на ложную страницу, на которой им предложат ввести логин и пароль.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный программист Маркус Хатчинс, известный благодаря тому, что в мае 2017 года он помог в борьбе с эпидемией вируса WannaCry, признался в создании вируса Kronos. Хатчинса арестовали в августе 2017 года, когда он приехал на конференцию хакеров DEF CON, проходившую в Лас-Вегасе.

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