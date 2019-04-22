Хот-хэтч Toyota Yaris GRMN испытали на трассе Нюрбургринг

Нюрбург, Германия, , 14:53 — REGNUM Компания Toyota испытала хэтчбек Yaris GRMN на трассе Нюрбургринг. Видео с тестом авто размещено на YouTube-канале немецкого издания Sport Auto.

Под управлением профессионального гонщика Кристиана Гебхардта машина смогла преодолеть дистанцию «Северной петли» за 8 минут 44,66 секунды. Этот результат примерно равен результатам заездов Volkswagen Scirocco 2.0 TSI, Opel Corsa OPC и «пятого» VW Golf GTI и B.

У Yaris GRMN 1,8-литровый силовой агрегат, который выдает 212 «лошадей». Он работает с шестискоростной «механикой», дифференциалом повышенного трения Torsen, перенастроенной подвеской и мощной тормозной системой. До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость авто — 230 км/ч.

Стоит отметить, что в Европе тираж Yaris GRMN ограничен 400 экземплярами. Цена хот-хэтча в Германии составляет 33,7 тыс. евро.

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