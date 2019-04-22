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Компания Ford выпустит 150 электрических Bronco

Техника

Это первая полностью электрическая модель американской компании

Дирборн, США, 22 апреля 2019, 14:25 — REGNUM  Американская компания Ford представила первый в мире полностью электрический Ford Bronco. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Motor.

Авто выйдет ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Сообщается, что цена эксклюзивного внедорожника составит около 250 тысяч долларов (15,9 млн рублей). Его производством займется инжиниринговая фирма Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса.

Bronco оборудован регулируемыми амортизаторами Fox. Кроме того, электрическое авто снабжено передним и задним дифференциалами Currie и тормозной системой Brembo.

Кузов внедорожника изготовлен из углепластика. Причем зазоры на нем составляют не более четырех миллиметров, а качество покраски соответствуют уровню выставочных моделей.

В качестве силового агрегата у авто — 275-киловаттный мотор BorgWarner. Его мощность соответствует 374 л. с. Запас хода электрокара — 306 километров. Электромотор работает в паре с пятискоростной «механикой» и двухступенчатой раздаткой Atlas. Привод — подключаемый 4×4.

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