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Китайская компания BYD показала концепт гибридного суперкара E-Seed GT

Техника

На автосалоне в Шанхае

Китайская компания BYD показала концепт гибридного суперкара E-Seed GT
Иллюстрация: 365news
BYD E-Seed GT

Шанхай, Китай, 22 апреля 2019, 13:39 — REGNUM  Китайская компания BYD представила на автосалоне в Шанхае суперкар E-Seed GT, разгоняющийся до 100 км/ч за 2,9 секунды. Об этом сообщает издание Car.ru.

Сообщается, что длина четырехместного гибрида составляет 4590 мм. Автомобиль оснащен 22-дюймовыми колесными дисками. В качестве силового агрегата у E-Seed GT двухлитровый турбомотор, который сочетается с электромотором. Заявленное время разгона авто до 100 км/ч составляет 2,9 секунды. Компания BYD пока не раскрыла данные о том, какую мощность способен выдавать двигатель автомобиля.

Также сообщается, что китайская компания нацелена на полную электрификацию своих моделей.

«Чтобы получить полную электрификацию (автомобилей — ред.), BYD разработал ряд стратегий. Последние предложения BYD принесут вам совершенно новый опыт, предоставляя новую мощность для китайских автомобилей!» — заявил президент компании BYD Ван Чуаньфу.

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