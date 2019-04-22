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Компания Chevrolet начнет продажи спортивной версии седана Onix в Китае

Техника

Новую модификацию назвали Redline

Компания Chevrolet начнет продажи спортивной версии седана Onix в Китае
Иллюстрация: Car.ru
Chevrolet Onix Redline

Пекин, 22 апреля 2019, 13:16 — REGNUM  На китайском рынке появится спортивная версия компактного седана Onix. Об этом 22 апреля сообщается на сайте «Автоновости дня».

Спорткар Redline создан на совместном предприятии SAIC-GM. Новое авто выполнено в красном цвете, с горизонтальными красными акцентами на решетке радиатора и зеркалах заднего вида. Автопроизводители укомплектовали спортивную версию новыми 16-дюймовыми колесными дисками.

В бежево-черном салоне авто расположены кресла с усиленной боковой поддержкой. Руль имеет усеченную форму.

На китайском рынке Chevrolet Onix Redline появится с единственным вариантом мотора — 125-сильным 1,0-литровым бензиновым турбодвигателем, работающим с 6-позиционным «автоматом».

Напомним, Chevrolet Onix — это модернизированная версия седана Cavalier. Размеры этой машины: 4474×1730×1471 мм при колесной базе 2600 мм. Объем багажного отделения — 469 литров.

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