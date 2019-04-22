Роскосмос готов помочь в расследовании аварии корабля Dragon-2

Москва, , 11:24 — REGNUM Специалисты госкорпорации «Роскосмос» заявили о готовности оказать помощь американской компании SpaceX Илона Маска в расследовании аварии космического корабля Crew Dragon (Dragon-2). Об этом сообщил руководитель пресс-службы государственной корпорации Владимир Устименко.

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Запуск корабля SpaceX Dragon-2 с экипажем могут перенести на ноябрь — СМИ

«В случае обращения за технической консультацией к Роскосмосу корпорация готова оказать всестороннее содействие»,— приводит РИА Новости слова Устименко.

При этом глава пресс-службы госкорпорации отметил, что у Маска достаточно технических средств и сил для работы над ошибками.

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Глава NASA подтвердил проблемы при испытании двигателей Crew Dragon

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в ходе огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США возникла нештатная ситуация. Отмечается, что сбой произошёл во время финального теста на испытательном стенде. В настоящее время сотрудники Space X и представители НАСА разбираются в произошедшем.

Ранее, в марте 2019 года, компания SpaceX успешно провела первый испытательный запуск космического корабля Crew Dragon. Корабль достиг МКС и состыковался с ней, а затем успешно вернулся на Землю. Первый полёт проходил без экипажа. Второй полёт Crew Dragon уже с командой на борту может быть перенесён на ноябрь 2019 года.