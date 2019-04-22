Продажи автомобилей во Франции упали на 2,3%

Париж, , 10:51 — REGNUM Падение французского авторынка в марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 2,3%. Это следует из данных, опубликованных Французской торговой палатой (CCFA).

Всего за март 2019 года во Франции было продано 225 818 автомобилей (-2,3%). Тем не менее, несмотря на падение продаж в марте, за первый квартал 2019 года рынок остался на прошлогоднем уровне. За первые три месяца в республике продали 553 335 авто (-0,6%).

Лидером авторынка во Франции в марте 2019 года стала компания Renault. Она реализовала 45 911 авто. За ним следует компания Peugeot, продавшая 37 262 машины. Компания Citroen на третьем месте — 23 677 авто.

Пятое и четвертое место по продажам у машин Dacia и Volkswagen, чьи дилеры реализовали 15 838 и 15 704 автомобиля соответственно.

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