Фотошпионы засняли спортивный кроссовер Kia на базе Hyundai Creta

Нью-Дели, , 09:36 — REGNUM Шпионские фото спортивной версии бюджетного кроссовера, построенного на модернизированной платформе Hyundai Creta, опубликовало издание ZigWheels.

Кроссовер засняли на финальных дорожных испытаниях в Индии. Спортивную версию кроссовера выдали 17-дюймовые диски с красными тормозными суппортами и спойлер на пятой двери. Удалось также заметить, что новинка оснащена светодиодной оптикой.

Сообщается, что моторная линейка авто представлена тремя движками: 1,4-литровым 140-сильным турбомотором, 1,6-литровым «атмосферником» на 123 л. с. и 1,4-литровым дизельным двигателем мощностью 90 л. с. Все они работают в паре с семискоростным преселективным «роботом». Привод у всех модификаций кроссовера только передний.

В базовом варианте у новинки будет мультифункциональное рулевое колесо, система запуска мотора с кнопки, система бесключевого доступа в салон и климат-контроль. Кроме того, за дополнительную плату салон авто обтянут кожей, а в крыше установят панорамный люк. Также, доплатив, можно дооснастить машину системой предотвращения столкновений и круиз-контролем.

Официальная премьера нового кроссовера состоится летом 2019 года.

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