Toyota создает в Китае институт по изучению «зеленых» технологий

Токио, , 09:02 — REGNUM Японская компания Toyota Motor в сотрудничестве с Университетом Цинхуа в Пекине создает исследовательский институт для изучения автомобильных технологий, использующих альтернативные источники энергии. Об этом 22 апреля сообщает Reuters.

В созданном институте будут проводиться исследования по созданию автомобилей, работающих на водородном топливе.

По мнению президента и главного исполнительного директора компании Toyota Акио Тойода, эта инициатива является частью усилий японской компании по распространению новых технологий в Китае, где ведется особая политика в отношении производства и сбыта «зеленых» автомобилей.

Объединенный научно-исследовательский институт займется исследованиями, которые будут направлены на решение экологических проблем в Китае, в том числе на снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

В сообщении компании Toyota сказано, что институт будет «сотрудничать в исследованиях, связанных не только с автомобилями для китайских потребителей, но и в исследованиях, направленных на изучение способов использования водородной энергии, которая может помочь решить энергетические проблемы Китая».

Читайте также: В России выросли продажи автомобилей компании Toyota