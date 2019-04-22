Названа пятерка самых бюджетных универсалов в России

Тольятти, Самарская область, , 08:31 — REGNUM Топ-5 самых дешевых универсалов апреля 2019 года представил портал CarsWeek.Ru.

Первое место среди самых бюджетных универсалов занимает LADA Granta. Цена самой доступной комплектации начинается от 462 тыс. рублей. В базовой версии предлагается простой 1,6-литровый двигатель и механическая трансмиссия. Можно приобрести этот универсал в топовом варианте за 638,8 тыс. рублей (стоимость без учета опций). Такая версия авто предлагается уже с 16-клапанным движком на 106 л. с., работающим в паре с пятиступенчатым «роботом». Грузоподъемность универсала составляет 400 кг. Объем багажного отделения — 355/670 литров (второй параметр при сложенном заднем ряде сидений).

Второе место занял универсал LADA Largus. Цена базовой версии начинается от 591 тыс. рублей. При этом топовая версия будет гораздо дороже — 736,4 тыс. рублей. Объем багажного отделения наибольший в этом рейтинге — 560/2350 литров. Грузоподъемность автомобиля — 480 кг.

Третью строчку в рейтинге занял универсал флагман компании АвтоВАЗ — LADA Vesta SW. Этот автомобиль предлагается от 677 тыс. рублей. За полную комплектацию с 1,8-литровым двигателем и пятипозиционным «автоматом» автолюбителю придется отдать от 874 тыс. рублей. Объем багажного отсека этой модели — 480/825 литров. Грузоподъемность — 380 кг.

Четвертое и пятое места в рейтинге бюджетных универсалов заняли Ford Focus (1023 тыс. рублей) и KIA Ceed SW (1100 тыс. рублей) соответственно.

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