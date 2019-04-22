Сеул, , 08:07 — REGNUM

Компания Samsung Electronics приняла решение отложить старт продаж складных телефонов Galaxy Fold в Китае. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 23 и 24 апреля представители компании проведут в Гонконге и Шанхае брифинг для китайских СМИ. Мероприятие специально разработано с целью объяснить журналистам основные характеристики и функции Galaxy Fold, а также предоставить возможность лично ознакомиться с продуктом.

Представители компании не раскрывают причину переноса даты старта продаж, однако согласно последним событиям данное решение было принято в связи с недавними происшествиями в США.

По предварительным данным, продажи Galaxy Fold начнутся в Китае в мае 2019 года.

Известно, что продажи сгибаемого телефона в США должны начаться 26 апреля, а на внутреннем рынке продукт должен появиться уже в мае этого года.

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