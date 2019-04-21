Два новых российских судна отправились на испытания в Балтийское море

Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Заводские ходовые испытания начались у новейшего фрегата проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20 385 «Гремящий». Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Для проведения испытаний оба судна отправились в акваторию Балтийского моря. Это будут ходовые испытания, длительность которых составит полтора — два месяца

При этом отмечается, что для фрегата «Адмирал флота Касатонов» этот этап испытаний будет вторым, а корвет «Гремящий» вышел в море впервые.

Кораблям предстоит пройти четыре основных блока испытаний, в ходе которых будет протестирована главная энергетическая установка и сделана проверка общекорабельных систем, систем связи и навигации, а также физических полей.

На борту кораблей будут работать специалисты сдаточной команды «Северной верфи» и представители промышленности.

После успешного прохождения испытаний корабли будут переданы ВМФ России. Предполагается, что это будет сделано до конца 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отряде боевых кораблей Тихоокеанского флота России, которые покинули Вьетнам после неофициального визита. Визит был предпринят с целью развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и демонстрация Андреевского флага.

Читайте ранее в этом сюжете: Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ покинул Вьетнам