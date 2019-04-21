Глава NASA подтвердил проблемы при испытании двигателей Crew Dragon

Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) получили уведомление от компании SpaceX о возникновении нештатной ситуации при проведении огневых испытаний двигателей транспортного космического корабля Crew Dragon, сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн на своей странице в социальной сети Twitter.

Огневые испытания ракетных двигателей SuperDraco проходили 20 апреля на стартовом комплексе ракетного центра на мысе Канаверал. Представители компании SpaceX, разработавшей жидкостный ракетный двигатель SuperDraco и космический корабль Crew Dragon (или Dragon-2), сообщили, что во время финального этапа испытаний возникла нештатная ситуация.

Бриденстайн рассказал, что эксперты NASA присоединились к сотрудникам SpaceX в работе по выявлению проблем, возникших при испытании.

«Для этого мы и проводим испытания. Мы будем учиться, вносить необходимые коррективы и безопасно продвигаться в реализации программы коммерческих космических полётов», — подытожил администратор NASA.

Напомним, в марте компания SpaceX успешно провела первый испытательный запуск космического корабля Crew Dragon. Во время первого полёта корабль достиг Международной космической станции (МКС), состыковался, а после успешно вернулся на Землю. Первый полёт проходил без экипажа, планируется, что Crew Dragon доставит первую команду на МКС в ходе второго полёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте СМИ узнали, что второй запуск корабля Crew Dragon, планировавшийся на июль, может быть перенесён на ноябрь 2019 года.

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