Программист, остановивший WannaCry, признался в создании другого вируса

Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM Программист и специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс признал свою вину по двум пунктам обвинениям, связанным с созданием вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает газета The New York Times.

Британский программист Маркус Хатчинс, также известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, прославился после того, как помог частично остановить крупномасштабную атаку вируса-вымогателя WannaCry в мае 2017 года.

В августе 2017 года Хатчинс был арестован властями США в Лас-Вегасе, куда он приехал для участия в хакерской конференции DEF CON. Ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам, связанным с созданием и распространением вредоносного программного обеспечения Kronos, использующегося для кибератак на банковские системы.

Сейчас Хатчинс признал вину по двум пунктам обвинения. Издание отмечает, что по каждому из этих пунктов ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, а также штраф в размере $250 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года советник президента США по вопросам национальной безопасности Том Боссерт заявил, что к созданию вируса WannaCry причастны киберструктуры, связанные с правительством КНДР.

Тогда же посланник Северной Кореи Пак Сон Иль, ответственный за связи с США в ООН, ответил, что обвинения США бездоказательны и используются для нагнетания атмосферы враждебности.