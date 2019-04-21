Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
07:18:15 МСК

Подтвержден год запуска ракеты-носителя «Иртыш»

Техника

Первый испытательный пуск запланирован на вторую половину 2022 года

Москва, 21 апреля 2019, 07:17 — REGNUM  Первый испытательный пуск новой ракеты-носителя «Иртыш» будет произведён во второй половине 2022 года, заявил 21 апреля представитель госкорпорации «Роскосмос» РИА Новости.

Ракета-носитель «Иртыш», также ранее называемая «Союз-5», разрабатывается специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» для замены советской ракеты «Зенит». Планируется, что новая двухступенчатая ракета-носитель будет использоваться для выведения на низкую околоземную орбиту полезных грузов весом до 17 тонн.

Отмечается, что первый испытательный запуск будет произведён с космодрома Байконур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта в ракетно-космическом центре «Прогресс» рассказали, что программа лётных испытаний ракеты-носителя «Иртыш» предусматривает проведение четырёх пусков, первый из которых запланирован на 2022 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Для летных испытаний подготовят четыре ракеты-носителя «Иртыш»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить