Подтвержден год запуска ракеты-носителя «Иртыш»

Москва, , 07:17 — REGNUM Первый испытательный пуск новой ракеты-носителя «Иртыш» будет произведён во второй половине 2022 года, заявил 21 апреля представитель госкорпорации «Роскосмос» РИА Новости.

Ракета-носитель «Иртыш», также ранее называемая «Союз-5», разрабатывается специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» для замены советской ракеты «Зенит». Планируется, что новая двухступенчатая ракета-носитель будет использоваться для выведения на низкую околоземную орбиту полезных грузов весом до 17 тонн.

Отмечается, что первый испытательный запуск будет произведён с космодрома Байконур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта в ракетно-космическом центре «Прогресс» рассказали, что программа лётных испытаний ракеты-носителя «Иртыш» предусматривает проведение четырёх пусков, первый из которых запланирован на 2022 год.

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