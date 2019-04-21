Испытания двигателей Crew Dragon гладко не прошли

Таллахасси, США, , 05:11 — REGNUM Нештатная ситуация возникла в ходе огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам представителя компании SpaceX, начальная серия испытаний прошла успешно. Во время финального теста на испытательном стенде произошел сбой, однако в чем он заключался, не уточняется.

Сотрудники Space X и представители НАСА разбираются в произошедшем. Пострадавших в ходе инцидента не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Space X успешно отправила корабль Crew Dragon к Международной космической станции. Экипажа на борту не было, полёт, стыковка и расстыковка со станцией происходили в автоматическом режиме.

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