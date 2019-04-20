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Корабль Cygnus доставил на МКС роботов Astrobee

Техника

Планируется, что в июне роботы будут запущены в тестовом режиме

Вашингтон, 20 апреля 2019, 16:07 — REGNUM  В состав полезной нагрузки американского грузового корабля Cygnus, состыковавшегося с Международной космической станцией (МКС) 19 апреля, вошло три робота американского аэрокосмического агентства NASA Astrobee. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Система Astrobee состоит из трёх автономных роботов и зарядной станции. Кубические роботы смогут самостоятельно передвигаться по станции с помощью электрических вентиляторов. Автономность роботов обеспечивается системой из шести видеокамер и специального программного обеспечения.

Планируется, что аппараты Astrobee будут использоваться для выполнения рутинной работы на станции, например, мониторинга оборудования и проведения инвентаризации. Эти роботы смогут не только работать в автономном режиме, но и управляться специалистами из наземного центра, что позволит сохранить время экипажа МКС для проведения научных исследований или выполнения других более сложных задач.

Ожидается, что испытания системы начнутся в начале июня. Полноценный запуск запланирован на осень 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля грузовой космический корабль Cygnus успешно пристыковался к МКС. Он доставил на борт космической станции 3,5 тонны грузы, включая оборудование и продовольствие для экипажа.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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