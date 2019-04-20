В Google рассказали, как выполнят антимонопольное решение ЕС

Брюссель, , 15:51 — REGNUM Американская компания Google представила экраны выбора интернет-браузера и поисковой системы, которые будут появляться при первом запуске магазина приложений для Android-устройств Google Play. Об этом сообщает The Verge.

В компании Google представили решение, которое должно помочь избежать антимонопольного преследования в Евросоюзе. Напомним, регулятор ЕС обвиняет Google в предустановке своего интернет-браузера и поисковой системы в качестве программ по умолчанию на все устройства под управлением операционной системы Android, которая также разработана этой компанией. В ЕС считают, что такое положение вещей делает Google монополистом на рынке интернет-поиска, ограничивая распространение программного обеспечения других разработчиков.

В течение нескольких недель Google обновит магазин приложений для Android-устройств Google Play. При первом запуске магазина приложений пользователям будут представлены четыре других интернет-браузера и поисковых систем. При этом браузер Google Chrome и система поиска Googe search будут представлены в верхней части списка в качестве установленных по умолчанию.

Такое решение не устроило группу организаций FairSearch, участвующую в подаче коллективной жалобы на Google в антимонопольную службу ЕС.

«Предложение Google о выборе экрана совершенно неэффективно… Экран выбора Google не устраняет основную проблему, заключающуюся в том, что приложения Google останутся настройками по умолчанию на всех устройствах Android», — отметил представитель FairSearch.

Напомним, в 2018 году регулятор Евросоюза наложил на компанию Google штраф в размере €4,34 млрд из-за использования операционной системы Android в качестве инструмента для создания монополии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Еврокомиссия приступила к рассмотрению очередного антимонопольного дела в отношении Google.

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